Маск назвал крайне важным для будущего цивилизации безопасное использование ИИ

Он прокомментировал сообщение британского премьера Риши Сунака, объявившего о начале первого международного саммита по безопасному использованию ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Безопасное использование искусственного интеллекта (ИИ) крайне важно для будущего цивилизации. Такое мнение высказал Илон Маск.

"Безопасность ИИ крайне важна для будущего цивилизации", - написал он в принадлежащей ему социальной сети X (ранее Twitter).

Он комментировал сообщение британского премьера Риши Сунака, объявившего о начале первого международного саммита по безопасному использованию ИИ. Маск, которому также принадлежат компании SpaceX и Tesla, принимает участие в этом проходящем в Великобритании саммите. Он должен выступить вместе с Сунаком в прямом эфире по его окончании.