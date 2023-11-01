Болгария может оспорить право собственности на Русскую церковь в Софии

Министр регионального развития Андрей Цеков рассказал, что экспертам понадобится месяц на изучение документов от прокуратуры страны

СОФИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии рекомендовала министерству регионального развития и благоустройства оспорить в суде право собственности на Русскую церковь - храм святителя Николая, который является подворьем и официальным представительством Русской православной церкви в Болгарии и принадлежит РФ.

"Проверка прокуратуры установила, что есть основание оспорить в суде право собственности на храм", - привело Болгарское национальное радио слова главы ведомства Андрея Цекова по итогам встреч с и. о. главного прокурора страны Бориславом Сарафовым. Цеков уточнил, что экспертам министерства необходимо около месяца для оценки представленных прокуратурой документов, затем будет принято соответствующее решение.

В сентябре Государственное агентство национальной безопасности выдворило из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. В связи с физической невозможностью продолжать работу Русская церковь в Софии до прибытия нового настоятеля была закрыта. Священный синод Русской православной церкви назначил на эту должность клирика Венской и Австрийской епархии протоиерея Владимира Тыщука. Он должен прибыть в болгарскую столицу в ноябре.