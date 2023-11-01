В Пскове разработали школьный курс о геноциде в годы Великой Отечественной войны

Он посвящен достоверным фактам геноцида советского народа во время фашисткой оккупации региона

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ) на основе рассекреченных архивных документов разработали для школьников универсальный учебно-методический комплекс, дополняющий основной курс истории России. Он посвящен достоверным фактам геноцида советского народа во время фашисткой оккупации региона в годы Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Для Псковской области тема сохранения достоверных сведений о событиях Великой Отечественной войны имеет крайне важное значение. На территории региона в период оккупации действовали несколько концентрационных лагерей. Преднамеренно были уничтожены более 75 тыс. мирных советских граждан, из которых 1,4 тыс. - дети, а также более 377 тыс. военнопленных. Более 192 тыс. граждан СССР насильственно отправили на принудительные работы в Германию и прибалтийские страны. В конце августа 2021 года Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза.

"Разработали <..> учебно-методический комплекс образовательного модуля "Псковский край. Непокоренные", который включает в себя учебное пособие, хрестоматию, рабочую тетрадь и книгу для учителя. Он создан на основе учебных материалов образовательного модуля "Великая Отечественная война: без срока давности". Модуль представляет собой уникальный продукт, созданный на основе архивных документов", - отмечается в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы ПсковГУ, изучение модуля позволит молодежи узнать о достоверных фактах о Великой Отечественной войне. Модуль раскрывает темы: "Изучение историками и краеведами темы фашистского геноцида в Псковском крае", "Псковский край в предвоенные годы", "Псковский край в период нацистской оккупации", "Геноцид населения районов Псковского края в период фашистской оккупации" и "Судебные процессы над нацистами и их пособниками, совершившими преступления на территории Псковского края".

"Модуль подготовлен в помощь педагогам, осуществляющим организацию учебной и внеучебной волонтерской, проектной и поисковой деятельности в образовательных организациях среднего образования. Пособие призвано также оказать содействие организаторам воспитательной работы в образовательных организациях среднего образования: советникам директоров, заместителям по работе с молодежью", - говорится в сообщении.