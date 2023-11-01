Ансамбль донских казаков выступил в Москве в рамках проекта "Поет Россия армии победу"

Артисты Государственного ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова представили программу "С верой на службе Отечеству"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ансамбль донских казаков имени Анатолия Квасова в рамках музыкального проекта "Поет Россия армии победу" выступил на сцене Центрального дома Российской армии (ЦДРА) с программой "С верой на службе Отечеству", сообщили в Минобороны РФ.

"1 ноября артисты Государственного ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова представили на сцене ЦДРА программу "С верой на службе Отечеству". Концерт состоялся в рамках музыкально-патриотического проекта "Поет Россия армии победу". В исполнении ансамбля прозвучали старинные казачьи песни, которые пели еще в позапрошлом веке, яркие плясовые номера, много военных и походных композиций разных времен и эпох", - говорится в сообщении.

По словам директора ансамбля Натальи Шепелевой, у коллектива всегда были тесные человеческие и профессиональные связи с Донецкой и Луганской народными республиками. "В нашем коллективе работают артисты, которые окончили образовательные учреждения культуры ЛНР и ДНР, там готовят отличных специалистов. Недавно у нас прошли концерты в луганской филармонии, регулярно мы выступаем в ростовском военном госпитале", - рассказала она.

Шепелева отметила, что репертуар ансамбля соответствует историческим и духовным традициям русского донского казачества, а песни "Любо мне, когда Дон разливается", "Дон течет издалека", "Сладкая рыбица Чикамас" и многие другие композиции, не оставляют зрителей равнодушными.

О проекте

Проект "Поет Россия армии победу" стартовал в этом году, он проводится ЦДРА с целью выражения поддержки российским военнослужащим, участвующим в СВО, демонстрации консолидации, единства граждан России в этом патриотическом настрое. На сцене ЦДРА выступают лучшие музыкальные коллективы из разных регионов России, которые представляют свои патриотические программы. Ранее в рамках проекта выступали государственный казачий ансамбль "Ставрополье", ансамбль народной музыки "Ватага" из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова.