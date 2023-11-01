Белорусы установили новый рекорд на фестивале по робототехнике в Петербурге

Команда также взяла несколько первых мест в других дисциплинах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Участники из Белоруссии установили рекорд в новой дисциплине "следование по узкой линии - экстремал", пройдя трассу за 11,6 секунды, на детском Международном фестивале по робототехнике "Робофинист-2023", который проходил в Петербурге с 29 октября по 1 ноября. Команда также взяла несколько первых мест в других дисциплинах, сообщил ТАСС руководитель клуба технического творчества Pinmode (Минск) Игорь Волошко.

"В этой дисциплине - "следование по узкой линии - экстремал" - у нас все три первых места. Мы уже давно занимаемся этим направлением, на "Робофинисте" выступаем в четвертый раз. В прошлом году у нас было первое место и третье. Эта трасса впервые была здесь представлена, и наш робот показал на ней лучшее время, пройдя ее за 11,6 секунды", - сказал он.

По словам Волошко, в этом году его команда также заняла первое место в гонке балансирующих роботов, в мини-сумо и шагающих роботах. Из 8 выбранных категорий победу одержали в четырех из них. Вместе с коллегой Александром Ершом, после основной работы, он 6 дней в неделю по вечерам ведет для ребят разных возрастов кружки по робототехнике. Как отмечает Волошко, чтобы добиться хороших результатов в конкурсе, нужно заниматься не менее трех раз в неделю.

Помимо делегации из Белоруссии на фестиваль приехали участники из Казахстана, Узбекистана и Финляндии, а также представители различных регионов России. В общей сложности в этом году "Робофинист" собрал более 1,5 тысячи участников, которые сражались в 30 различных дисциплинах. Организатор мероприятия Алексей Хованский сообщил ТАСС, что в этом году было также около 20 видов партнерских соревнований.

На соревновательных полигонах можно было увидеть летающих, борющихся на ринге, путешествующих в лабиринте, играющих в футбол и рассказывающих сказки роботов, а также различные образцы беспилотного транспорта. Ребята также приняли участие в мастер-классах, симпозиуме по образовательной робототехнике, посетили тематические лекции.

"Участники не только соревнуются между собой, но и узнают о современных технологиях, ставят перед собой новые цели, анализируя ошибки. Элементы многих роботов, представленных на фестивале, могут быть в дальнейшем использованы в промышленных разработках. Участие ценно также и для преподавателей, которые только начали развивать робототехнику в своих регионах", - сообщил Хованский.

Робототехника в школах

В этом году впервые на фестиваль также смогли приехать финалисты Открытой национальной онлайн-олимпиады по робототехнике. Педагог дополнительного образования МОБУ "СОШ "Муринского ЦО №4" Алина Марова рассказала ТАСС, что некоторые категории роботов также не были представлены.

"В этом году mBot впервые представлен в категории автономный роботранспорт, поэтому нам удалось поучаствовать в таком масштабном мероприятии. У этих роботов универсальная среда программирования, освоив которую, ребенок в дальнейшем может перейти на что-то более сложное. Участие в фестивале для ребят это колоссальный опыт, они понимают, что являются частью большого и очень интересного мира", - сказала она.

Марова добавила, что в общеобразовательных школах процент кружков по программированию не так велик, но в последнее время ситуация начала меняться в лучшую сторону. В Петербурге и Ленобласти для учреждений покупают новые наборы по робототехнике, но главной проблемой остается нехватка квалифицированных кадров - специалистов, которые могли бы вести кружки по робототехнике в школах.

"В нашей школе эти коробки лежали несколько лет на складе, и никто даже не знал, что они существуют. Так сложилось, что я давно занимаюсь компьютерами, но в целом осваивать дисциплину мне пришлось самой, поскольку я понимаю, что детям это очень интересно и сейчас это перспективное направление", - отметила она.