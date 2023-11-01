ПСБ провел для студентов из новых регионов РФ профориентационные IТ-встречи

На встречах специалисты рассказали студентам об особенностях работы в разных направлениях

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) провел для 300 студентов из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей первые профориентационные встречи с банковскими IT-экспертами, которые рассказали об особенностях работы в информационных технологиях банковской сферы, сообщили в пресс-службе банка.

"ПСБ провел в Луганске митапы по информационным технологиям, на которые 31 октября и 1 ноября приехали около 300 студентов из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Это первые профориентационные встречи из цикла IТ-мероприятий банка для студентов вузов и колледжей новых субъектов РФ. Митапы собрали на одной площадке не только квалифицированных банковских IТ-экспертов, но и начинающих специалистов из области тестирования программного обеспечения", - сообщили в пресс-службе.

На встречах специалисты рассказали студентам об особенностях работы в разных направлениях: от системного анализа до разработки, тестирования и сопровождения сложных ИТ-систем в банковской сфере. Также эксперты поделились, какие направления наиболее интересны с точки зрения быстрого входа в IT-сферу и какие навыки необходимы для этого, какие есть карьерные перспективы на банковском IT-рынке. Отдельно они становились на работе системных аналитиков, разработчиков, в том числе мобильных систем и приложений, тестировщиков и специалистов по техподдержке и обсудили специфику работы в продуктовых командах.

"ПСБ в новых регионах уделяет большое внимание не только развитию финансовой инфраструктуры, предоставляя спектр востребованных банковских услуг и дистанционных сервисов, но и стремится сделать жизнь здесь комфортнее. Развитие кадрового потенциала новых регионов - одна из наших приоритетных задач. Митап призван привлечь высококлассных молодых и перспективных специалистов на работу в банковскую сферу, повысить престиж профессии и обменяться опытом для создания передовых сервисов для жителей нашей страны", - цитирует пресс-служба управляющего донецкий филиалом банка Александра Бобрика.