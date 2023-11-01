В Москве на строящейся Троицкой линии метро начал работу стволопроходческий комплекс

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, использование такого комплекса позволяет сократить сроки строительства в связи с отсутствием необходимости заморозки и цементации грунтов со сложной гидрогеологией

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Запуск стволопроходческого комплекса (СПК) "Валентина" состоялся в рамках строительства центрального участка Троицкой линии метро для создания вентиляционного узла на перегоне "Вавиловская" - "Академическая". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На площадке между будущими станциями "Академическая" и "Вавиловская" строящейся Троицкой линии метро начал работу СПК по имени "Валентина", который пройдет ствол вентиляционного узла глубиной свыше 40 м и диаметром 8,5 м в почвах из тугопластичных суглинков и водонасыщенных песков", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, подобные стволопроходческие комплексы применяются для проходки вертикальных стволов вентиляционных шахт глубиной более 25 м и диаметром 6 м либо 8 м и показали эффективность работы в стесненных для организации стройплощадок условиях плотной городской застройки, в которых ведется строительство центрального участка Троицкой линии подземки.

Как добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, технология подразумевает разработку грунта буровым методом и выполнение обделки железобетонными кольцами с металлической гидроизоляцией высотой 1 м. "После завершения проходки вентиляционного ствола будет выполнено его примыкание к перегонным тоннелям и создана полноценная венткамера с электрощитовым и инженерным оборудованием", - пояснил он.

По его словам, использование стволопроходческого комплекса позволяет сократить сроки строительства в связи с отсутствием необходимости заморозки и цементации грунтов со сложной гидрогеологией. "Но главное преимущество использования данного оборудования - обеспечение безопасности труда персонала: оно полностью автоматизировано, управление всеми операциями осуществляется дистанционно с пульта на поверхности, и присутствие рабочих в забое не требуется", - подчеркнул гендиректор.

Данный стволопроходческий комплекс будет востребован сразу на нескольких стройплощадках центрального участка Троицкой линии, в частности на перегонах "Крымская" - "Академическая" и "Вавиловская" - "Академическая". "Этот СПК уже построил в Москве пять вентиляционных стволов метро на Арбатско-Покровской и Солнцевской линиях", - сказал Кравцов.

Новая линия

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежесуточный пассажиропоток - около 100 тыс. человек. Около новых станций проживает примерно 1,5 млн человек, а еще несколько сотен тыс. человек здесь работают или учатся, заключили в стройкомплексе.