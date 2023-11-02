ФСБ опубликовала архивные документы к 100-летию создания ОГПУ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. ФСБ к 100-летию создания первой спецслужбы СССР - ОГПУ - обнародовала рассекреченные документы из своего Центрального архива.

Создание Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) вместе с созданием Верховного суда СССР было закреплено в п. 12 Договора об образовании СССР. 2 ноября 1923 года Президиум ЦИК СССР (высший постоянно действующий орган власти СССР - прим. ТАСС) принял постановление об образовании ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР (ОГПУ при СНК СССР).

ФСБ опубликовала архивный документ - копию приказа об ознакомлении руководящего состава ОГПУ с положением об ОГПУ и ее органов, утвержденном 15 ноября 1923 года Президиумом ЦИК СССР и подписанным сопредседателем ЦИК от Белоруской СССР Александром Червяковым и секретарем ЦИК Авелем Енукидзе. В положении со ссылкой на ст. 61 Конституции СССР определялось создание ОГПУ "в целях объединения революционных усилий союзных республик по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом". В опубликованном архивном документе приводятся четыре направления, которые возлагались на ОГПУ: "ведает руководством ГПУ союзных республик и подведомственных им особых отделов военных округов, а также транспортных органов ГПУ на железных дорогах и водных путях сообщения, непосредственным руководством и управлением особыми отделами фронтов и армий, организацией охраны границы СССР и непосредственной оперативной работой в общесоюзном масштабе".

Сотрудники ОГПУ приравнивались к действующим военнослужащим, особые отделы, пограничные отделения, пограничная охрана и войска ОГПУ пользовались правами частей Красной армии. В ОГПУ предусматривались "особые войска в количестве, устанавливаемом Советом труда и обороны СССР".

Первая спецслужба СССР получала самостоятельную смету расходов из бюджета СССР на содержание в том числе ГПУ союзных республик. Также в положении говорилось, что ОГПУ имеет своего представителя в Верховном суде СССР, а "надзор за закономерностью действий ОГПУ СССР осуществляется прокурором Верховного суда СССР в порядке и пределах, указанных в положении о Верховном суде СССР".

Лишь в 1934 году был создан НКВД СССР, куда ОГПУ вошло в качестве Главного управления госбезопасности. Председателем ОГПУ со 2 ноября 1923 года до свой кончины 20 июля 1926 года был Феликс Дзержинский, с 30 июля 1926 года до 10 мая 1934 года - Вячеслав Менжинский.

Как говорится в сопровождающем публикацию документов комментарии, контрразведчики ОГПУ продолжили начатую ВЧК-ГПУ борьбу с антисоветскими белоэмигрантскими организациями и иностранными разведками внутри страны и за рубежом. В их числе продолжение таких легендарных операций как "Трест", "Синдикат-1" и "Синдикат-2". В середине 1920-х годов ОГПУ провело свои успешные разработки против зарубежных антисоветских центров и иностранных разведок "Синдикат-4" и "Заморские". В частности, благодаря операции "Синдикат-2" удалось арестовать приехавшего в Минск Бориса Савенкова, установившего контакты с польской и британской разведками. В качестве иллюстраций опубликованы обложки хранящихся в архиве ФСБ материалов разработки особого отдела ВЧК и контрразведывательного отдела ОГПУ "Трест" в 1921-1924 годах, справки о деле "Синдикат № 2" и обвинительного заключения по делу контрреволюционной организации "Народный союз защиты Родины и свободы" Бориса Савенкова.