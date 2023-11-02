Папа Римский признался, что любит море, но не был на нем почти 50 лет

Он отметил, что должен был поехать на море в 1976 году, однако не смог из-за государственного переворота в Аргентине

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск сказал, что любит море, но в последний раз был на нем в 1975 году.

"Я люблю море. В 1976 году я должен был поехать, но говорили, что будет государственный переворот. <...> И переворот произошел. И после этого я не вернулся к морю. Я люблю море, оно мне очень нравится", - сообщил он в интервью каналу TG1.

24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. По оценкам правозащитных организаций, за годы военной диктатуры, завершившейся в 1983 году, в Аргентине бесследно исчезли 30 тыс. человек.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто ему больше нравится - Лионель Месси или Диего Марадона, известный своим увлечением футболом понтифик сказал: "Я бы добавил третьего одного - Пеле". "Я разговаривал с Пеле, однажды встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе, мы разговорились. Очень человечный. Все трое великие", - добавил он.

Папа Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. 13 марта 2013 года после отречения Бенедикта XVI он был избран 266-м Папой Римским. Он стал первым понтификом из Латинской Америки и первым папой-иезуитом (принят в орден в 1958 году).