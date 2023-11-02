Байден посетит Льюистон, где в результате стрельбы погибли 18 человек

В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сказано, что американский лидер и его супруга встретятся с членами семей погибших, а также с сотрудниками экстренных служб и медперсоналом

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 3 ноября посетит Льюистон (штат Мэн), где в результате стрельбы погибли 18 человек. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"В пятницу, 3 ноября, президент и первая леди отправятся в Льюистон, штат Мэн, где ранее в результате стрельбы трагическим образом были убиты 18 человек, множество других пострадали", - указывается в заявлении. Как следует из документа, Байден и его супруга встретятся с членами семей погибших, а также с сотрудниками экстренных служб и медперсоналом.