1 ноября, 22:56
Стрельба в Льюистоне

Байден посетит Льюистон, где в результате стрельбы погибли 18 человек

В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сказано, что американский лидер и его супруга встретятся с членами семей погибших, а также с сотрудниками экстренных служб и медперсоналом

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 3 ноября посетит Льюистон (штат Мэн), где в результате стрельбы погибли 18 человек. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Читайте также
Что известно о стрельбе в штате Мэн

"В пятницу, 3 ноября, президент и первая леди отправятся в Льюистон, штат Мэн, где ранее в результате стрельбы трагическим образом были убиты 18 человек, множество других пострадали", - указывается в заявлении. Как следует из документа, Байден и его супруга встретятся с членами семей погибших, а также с сотрудниками экстренных служб и медперсоналом. 

Теги:
СШАБайден, ДжоСтрельба в Льюистоне
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация