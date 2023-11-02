Москвариум на ВДНХ завершил подготовку к зиме

Система жизнеобеспечения океанариума состоит из нескольких контуров циркуляции воды, каждый из которых выполняет определенную задачу, отметил технический директор Дмитрий Вонский

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Работы по подготовке систем водоочистки и теплорегуляции "Москвариума" на ВДНХ к зимнему периоду завершены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного океанариума.

"Отдел технической эксплуатации завершил подготовку к зимнему сезону согласно графику. Она проводится ежегодно с момента открытия океанариума и традиционно была начата в апреле. Теперь службы будут вести работу для обеспечения работы всех систем комплекса, в том числе соблюдения температурных режимов, в зимнее время", - заявили в пресс-службе.

Сотрудники технического департамента уточнили, что длина инженерных систем для подготовки воды и воздуха в "Москвариуме" достигает 210 км. Водоподготовка спроектирована по водооборотной схеме замкнутого контура. Вода из водопровода проходит предварительную очистку или очистку осмосом, а затем подается в бассейны. Все оборудование находится непосредственно рядом или под бассейнами, и было выбрано в зависимости от их типа и вида жителей, а также объема их среды обитания.

"Всего аквариумы и бассейны "Москвариума" вмещают 25 млн л воды. Общий объем делится на две части, наибольшая из которых предназначена для морских млекопитающих - косаток, дельфинов, ластоногих. Около 5 млн литров воды циркулирует в аквариумах с гидробионтами. Вся вода очищается постоянно, в режиме 24/7", - отметил технический директор Дмитрий Вонский.

Он добавил, что система жизнеобеспечения океанариума состоит из нескольких контуров циркуляции воды, каждый из которых выполняет определенную задачу. "В основном контуре вода забирается из заборного отсека коллектора насосами и подается в аквариум. Из аквариума вода через перелив попадает на верх колонны орошаемого биофильтра. Пройдя колонну, вода попадает в отсек погруженного биофильтра", - сказал Вонский.

Бактерии в таких фильтрах поглощают часть отходов, которые возникают в процессе жизнедеятельности гидробионтов. Потом вода, пройдя биофильтры, возвращается в заборный отсек. "Другие контуры пропускают воду из коллектора через убирающие мелкую взвесь песочные фильтры, озонаторы и обеззараживающие воду УФ-установки, а также поддерживающие необходимую температуру воды узлы терморегуляции. Кроме того, в коллекторе установлена аэрация, которая насыщает воду кислородом", - пояснил Вонский.

Гарантия температуры и состава воды

"Каждые четыре часа вода полностью очищается благодаря уникальной системе фильтрации. Температурный режим, химический состав и другие параметры воды контролируются автоматически. Кроме того, четыре раза в день в ручном режиме производится контрольный замер состава воды, что исключает даже малейший сбой автоматики. Способы очистки выбираются для каждой системы в зависимости от ее характеристик - состава и температуры. Мы также адаптируем фильтрацию под потребности гидробионтов. "Типовых" подходов в такой работе нет", - подчеркнул Вонский.

По его словам, для морских млекопитающих работает более классическая схема - песчаная очистка, но вместо песка в "Москвариуме" используется диатомит. "Почему мы не используем песок: морские млекопитающие постоянно выделяют жир, ведь они являются животными из северных морей, а он плохо влияет на песок. Диатомит же сохраняет свои фильтрующие свойства на более долгом отрезке времени. Также применяется ультрафиолет для обеззараживания остаточных продуктов жизнедеятельности - УФ среднего давления", - сказал Вонский.

При подготовке воды для животных, которые дышат жабрами или поверхностью тела, применяются только УФ-обработка и озонирование. Для бассейнов с морскими млекопитающими - гипохлорит натрия марки "А", а также pH-корректоры. При очистке воды для рыб гипохлорит натрия практически не используется, она осуществляется биологическими методами.

"Для каждого гидробионта в любое время года мы поддерживаем комфортные условия содержания. Диапазон температурных режимов воды варьируется от 3-4 градусов для байкальских нерп до 25-27 градусов для выдр и капибар. Такие условия содержания сохраняются, вне зависимости от температуры воздуха на улице", - сказал Вонский.

Минеральный состав воды в океанариуме также контролируется в зависимости от ее обитателей. "Водопроводная вода проходит предочистку, досаливается специальным концентратами соли и минералов и доливается в аквариумы. В рифовые аквариумы дополнительно добавляют специальную соль с макро- и микроэлементами, необходимыми для стабильного существования кораллов и морских беспозвоночных животных", - заключил Вонский.

Научно-развлекательный комплекс

"Москвариум" на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших океанариумов Европы, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тыс. обитателей, площадь комплекса составляет более 53 тыс. кв. м. Это научный центр океанографии и морской биологии, где работают десятки высококлассных ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары, биохимики.

Также это крупный культурно-досуговый центр, где проходят водные шоу, в креативном пространстве "Море музыки" проводятся концерты в атмосфере ночного океанариума, для детей и их родителей доступны интерактивная выставка "Путь воды" и спектакли детского театра "Ламантин".