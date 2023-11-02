Заболеваемость ковидом среди привитых вакциной "Конвасэл" не превышает 0,13-0,18%

Тяжелые формы заболевания не фиксировались, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной "Конвасэл" не превышает 0,13-0,18%, тяжелые формы заболевания не фиксировались. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Ранее руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила ТАСС, что уровень иммунологической эффективности "Конвасэла" при новых вариантах коронавируса такой же, как и в отношении исходного варианта SARS-CoV-2.

"По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации и осуществляемого ФМБА России мониторинга применения вакцины "Конвасэл", на конец октября 2023 года привиты 60 322 человека. Заболеваемость COVID-19 среди привитых "Конвасэлом" не превышает 0,13-0,18% (то есть из 540 человек может заболеть один), что подтверждает высокую эффективность в защите от новой коронавирусной инфекции. При этом у вакцинированных не зарегистрировано тяжелых форм заболевания", - говорится в сообщении.

"Конвасэл" - первая в мире зарегистрированная вакцина, основанная на применении компонентов нуклеокапсидного N белка вируса SARS-CoV-2, который мало подвержен мутации. Это делает вакцину универсальной для различных штаммов коронавируса.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что существующая вакцина "Спутник V" "перестала совсем защищать" от коронавируса. При этом сейчас идут клинические исследования обновленного варианта препарата, они близки к завершению.

Как сообщили 31 октября в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 30,1%, а число госпитализаций увеличилось на 19,2%.