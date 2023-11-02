Московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей

С помощью модели медики смогут тренировать умения находить под ультразвуковым контролем патологии и проводить медицинские манипуляции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Столичные ученые разработали имитирующий печень человека фантом, который воспроизводит форму и внутреннее строение этого органа и позволяет получить ультразвуковое изображение вен, артерий и различных образований. С помощью модели медицинские работники смогут тренировать умения находить под ультразвуковым контролем патологии и проводить медицинские манипуляции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы не прекращаем работу по повышению качества медицинской помощи пациентам. Для этого наши ученые разработали фантом, имитирующий печень человека. Он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей. Специалисты, используя учебную модель, смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем. Так как зарубежные аналоги сейчас не всегда доступны, то наша отечественная разработка становится настоящей находкой для специалистов. При этом она обладает двумя важными качествами - реалистичностью и долговечностью", - сказала заммэра, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, в качестве основного материала фантома было использовано силиконоподобное вещество, хорошо воспроизводящее ультразвуковые свойства человеческих тканей и обеспечивающее возможность многократного применения.

Ранее команды ученых центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы разработали в том числе фантомы молочной и щитовидной желез, а также фантом, имитирующий сосуды и нервы человека. Всего в лаборатории центра разработаны уже семь таких моделей, они помогают врачам в клинической практике для транскраниальных ультразвуковых исследований, денситометрии, контроля количественных параметров КТ и МРТ, маммографии и взятия биопсии под контролем УЗИ щитовидной железы.

"Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы - ведущая научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития Москвы, основанная в 1996 году. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников. Проект соответствует целям и задачам национального проекта "Здравоохранение" и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы", - заключили в соцкомплексе.