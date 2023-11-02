На подфакультете УрФУ начали обучение слушатели из Замбии, Танзании и Эфиопии

Они изучат русский язык, математику, физику и информатику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) совместно с еще тремя российскими вузами начал подготовку будущих студентов из Замбии, Танзании и Эфиопии, они будут обучаться на подготовительном факультете, после чего смогут поступить на первый курс в любой из отечественных вузов. Об этом сообщается в Telegram-канале УрФУ.

"Мы начали подготовку инженеров для Замбии, Танзании и Эфиопии. УрФУ вместе с тремя российскими вузами - ЛЭТИ, МГТУ "Станкин" и СКФУ - запустил подфак для будущих студентов из африканских стран: по окончании участники получат сертификаты и смогут продолжить обучение на первом курсе любого вуза нашей страны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе вуза, всего на подготовительном факультете будут обучаться 25 человек, 15 из них из Замбии, 5 - из Танзании, и еще 5 - из Эфиопии. Учеба проходит в Русских домах Россотрудничества четыре раза в неделю - онлайн и один раз в неделю - очно. Слушатели изучат русский язык, математику, физику и информатику.