2 ноября, 09:21

Во Владивостоке прокуратура выявила нехватку техники для расчистки дорог

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Владивостока выявила, что техники для ликвидации гололеда на городских дорогах предстоящей зимой не хватит. Начальнику управления дорог муниципалитета объявлено предостережение с предупреждением, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Надзорное ведомство проверило готовность сил и средств муниципального бюджетного учреждения "Содержание городских территорий" к зимнему содержанию объектов улично-дорожной сети краевой столицы. <…> Проверен запас противогололедных материалов и состояние специализированной техники. По результатам проверки выявлен факт несоответствия количества техники потребностям городской сети", - говорится в сообщении.

Сильные дожди и снег ожидаются в большинстве районов Приморского края 6-7 ноября, прогнозируются гололедные явления, объявлено штормовое предупреждение. Также в этот период усилится северо-западный ветер, на побережье до штормового, поднимется метель. Днем 7 ноября циклон уйдет на Сахалин, в Приморье снег начнет прекращаться, ветер станет тише. 

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РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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