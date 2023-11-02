Количество авторов и объем контента в соцмедиа в России продолжает расти

В октябре 2023 года количество авторов соцмедиа достигло 64,6 млн, свидетельствует исследование активной аудитории социальных сетей за октябрь 2023 года в сравнении с октябрем 2022-го

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Количество авторов и объем публикующегося контента в соцмедиа в России выросло за последний год. В октябре 2023 года количество авторов соцмедиа достигло 64,6 млн, всего было опубликовано 1,55 млрд сообщений, свидетельствует исследование активной аудитории социальных сетей в России за октябрь 2023 в сравнении с октябрем 2022-го.

"В 2023-м сохраняется выросшая за 2022 год активность авторов. В 2022 году объем создаваемого контента вырос на 36%, это была публичная реакция на все события, которые с нами случились. Назад отката не было - объем того, что мы публикуем, не уменьшился, даже немного прирос. По авторам в прошлом году мы упали всего на 6%, несмотря на блокировки, теперь потихоньку возвращаемся к показателям 2021 года", - сказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный, представляя исследование на Brand Analytics Conference 2023.

Согласно презентации, общее количество авторов из России, которые публиковались в соцмедиа в октябре 2023 года, составило 64,6 млн. В исследовании включены суммарные данные по активной аудитории в социальных медиа России, включающих социальные сети, блоги, геосервисы, форумы, отзовики, маркетплейсы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным сетям.

Всего в соцмедиа в марте 2023 года было опубликовано 1,55 млрд сообщений - на 3,2% больше, чем в октябре прошлого года.