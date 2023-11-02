В Mediascope рассказали, что в интернет ежедневно заходят 83% россиян старше 12 лет

Среднее время интернет-потребления составляет более четырех часов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ежедневно в интернет заходят 83% россиян старше 12 лет, в среднем каждый пользователь проводит там по четыре часа, сообщила руководитель сектора поддержки клиентов сегмента Digital Mediascope Наталья Бороздина.

"Почти 85% людей хотя бы раз в месяц заходят в интернет. И почти столько же - 83% - заходят в интернет ежедневно", - сказала она, представляя данные на Brand Analytics Conference 2023.

Среднее время интернет-потребления в день на жителя России сегодня составляет чуть более четырех часов, среди молодых россиян этот показатель достигает шести часов, отметила Бороздина.

"Проникновение социальных платформ у нас сравнялось с проникновением интернета - если человек пользуется интернетом хотя бы раз в месяц, то он пользуется социальными платформами. "В молодых возрастных группах проникновение достигает почти 100%", - добавила она.

При этом, по данным Mediascope, россияне практически перестали проводить время в социальных медиа с компьютеров и ноутбуков. За лидерство в разных возрастных категориях борются потребление только с мобильных устройств (смартфоны и планшеты) и потребление как с мобильных, так и с декстопных устройств одновременно. Согласно презентации, 53% россиян старше 12 лет предпочитают проводить время в социальных медиа с мобильных устройств, 46% заходят с обоих типов устройств.