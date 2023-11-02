В Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации

Здесь нет семьи без воспоминаний о 14 годах депортации, заявил глава региона Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 2 ноября. /ТАСС/. Митинг к 80-летию депортации карачаевского народа в Казахстан и Среднюю Азию в 1943 году состоялся в Карачаевске в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил глава региона Рашид Темрезов.

"В Карачаевске у мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа прошел памятный митинг. Мы вспоминаем всех тех, кто так и не смог вернуться домой, на Кавказ, и отдаем дань уважения мужеству наших старших, переживших горькие испытания депортации", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев и участники памятного митинга - представители органов власти, духовенства, общественности - помолились за погибших в пути и на чужбине, а также возложили цветы к мемориалу.

"У каждой карачаевской семьи своя история, но нет истории без воспоминаний о 14 годах депортации. Долгая дорога в неизвестность, потеря близких, холод, голод. Но вера в справедливость и любовь к своему отечеству никогда не покидали наших земляков. Это и помогло им выстоять, все несправедливые обвинения были сняты, и карачаевский народ с гордо поднятой головой вернулся домой", - добавил руководитель региона.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.