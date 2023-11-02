Новая Москва лидирует по числу заключенных в столице ДДУ за три квартала 2023 года

Второе место занимает Северный округ, а третьим в рейтинге идет Западный округ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Наибольшее число договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках Москвы по результатам первых трех кварталов 2023 года заключено в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Управлением Росреестра по Москве подведены итоги января - сентября 2023 года по числу зарегистрированных в столичных округах договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. По результатам девяти месяцев этого года тройка столичных округов с наибольшим числом сделок выглядит следующим образом: на первом месте -Троицкий и Новомосковский округа с 24%, второе место занимает Северный округ, где оформлено 13%, а третьим в рейтинге идет Западный округ, на который пришлось 12,3% сделок в новостройках", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Таким образом, почти половина всех зарегистрированных в городе ДДУ с начала года оформлены в этих трех административных округах, Новая Москва традиционно лидирует в этом вопросе, отметил он.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов уточнил, что в сентябре 2023 года в столице зарегистрированы рекордные для одного месяца более 18,4 тыс. договоров долевого участия в новостройках, и четверть из них была оформлена в Новой Москве. Так, в сентябре на ТиНАО пришлось 25,3% (4 659 ДДУ) от всех оформленных за месяц сделок в столичных новостройках. На втором месте по итогам сентября - Северный административный округ (13,9% или 2 566 ДДУ), на третьем - Западный административный округ (11,2% или 2 051 ДДУ), который поднялся с четвертого на третье место. "Также в пятерку округов-лидеров в сентябре попали Юго-Восточный и Южный административные округа. На них пришлось 11,1% (2 045 ДДУ) и 10,1% (1 863 ДДУ) сделок соответственно", - резюмировал Майданов.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в свою очередь, сообщил, что в ТиНАО с начала года ввели более 2,09 млн кв. м различной недвижимости, из них жилья - более 1,61 млн "квадратов", остальное - социальные и промышленные объекты. "В ТиНАО широкий выбор жилых помещений: от индивидуального жилья и до многоэтажных комплексов, где у большинства застройщиков выбор форматов с классическими и европланировками: от компактных студий до двухуровневых квартир с террасами", - заключил Жидкин.