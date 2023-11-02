МЧС планирует лишать прав управления судоводителей, задержанных в нетрезвом виде

Норма одобрена Минюстом и внесена в проект нового КоАП

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Судоводителей, задержанных в нетрезвом виде во время управления маломерными судами, будут лишать прав. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

"Сейчас штрафные санкции, предусмотренные статьей 11.9 КоАП, очень низкие и, на наш взгляд, они не выполняют останавливающие меры. Мы внесли соответствующие предложения в Минюст, и с новой редакцией КоАП будет значительное увеличение данных санкций: мы хотим сделать равной данную норму как для водителей, так и судоводителей", - сказал он.

Он уточнил корреспонденту ТАСС, что "данная норма одобрена Минюстом и внесена в проект нового КоАП".

В настоящее время за управление наземным транспортом в нетрезвом состоянии можно получить штраф и лишиться прав. Для судоводителей, находящихся в состоянии опьянения, лишение прав - крайняя мера, которая может быть заменена штрафом.

По данным МЧС, с начала года на воде произошло 4 232 происшествия, в которых погибли свыше 4,5 тыс. человек, включая 439 детей. Спасены 1 702 человека.