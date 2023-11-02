Регистрацию на московский хакатон "СтроимПросто" продлили до 14 ноября

Участникам предстоит разработать BIM-модель многоквартирного жилого дома в одной из трех российских систем для проектирования

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 100 человек зарегистрировались на чемпионат по BIM-моделированию, который пройдет в несколько этапов в ГБУ "Мосстройинформ".

Регистрация на хакатон "СтроимПросто" продлена до 14 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Это не первый опыт проведения подобных соревнований среди IT-специалистов, программистов и разработчиков. В апреле 2023 года наш департамент совместно с ГБУ "Мосстройинформ" и НИУ МГСУ провели строительный отраслевой хакатон для студентов профильных техникумов, колледжей и вузов в возрасте от 15 до 25 лет. Тогда перед участниками ставилась задача разработать приложение, которое упростило бы и автоматизировало процессы сравнения двух версий моделей здания, а также снизило вероятность ошибок при ручной проверке изменений. Результатом стали подробные консультации экспертов-постановщиков задачи, стажировка в ГБУ "Мосстройинформ" и памятные призы", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что после регистрации и формирования команд сроком до 14 ноября состоится сессия "вопрос - ответ" для уточнения технического задания на разработку информационной модели. Следующим этапом станет подготовка трехмерной модели и ее оценка экспертами отрасли, в числе которых представители компании "Самолет", "ПИК Технологии", ГК "А101", Zak Development и "Свободные Технологии Инжиниринг".

По словам Левкина, участникам предстоит разработать BIM-модель многоквартирного жилого дома в одной из трех российских систем для проектирования: Model Studio CS, nanoCAD или Renga.