2 ноября, 14:52

Регионы смогут проводить аттестацию по программам среднего профобразования

Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству наделить регионы полномочиями по проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 21 сентября 2023 года.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих наделение субъектов РФ полномочиями по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена по укрупненным группам профессий и специальностей, которыми предусмотрена соответствующая форма аттестации, а также признание демонстрационного экзамена в системе независимой оценки квалификаций", - говорится в перечне. Это поручение должно быть выполнено к 1 июня 2024 года. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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