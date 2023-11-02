Регионы смогут проводить аттестацию по программам среднего профобразования

Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству наделить регионы полномочиями по проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 21 сентября 2023 года.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих наделение субъектов РФ полномочиями по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена по укрупненным группам профессий и специальностей, которыми предусмотрена соответствующая форма аттестации, а также признание демонстрационного экзамена в системе независимой оценки квалификаций", - говорится в перечне. Это поручение должно быть выполнено к 1 июня 2024 года.