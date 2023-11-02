В колледжах Москвы модернизируют более 200 производственных мастерских

Замруководителя столичного департамента образования и науки Ирина Швец отметила, что образовательные программы в колледжах на 70% заполнены практической подготовкой

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Модернизацию 230 производственных мастерских в московских колледжах планируют провести в ближайшее время, сообщила ТАСС замруководителя столичного департамента образования и науки Ирина Швец.

"Чтобы соответствовать запросу рынка труда, в Москве было принято решение полностью реформировать систему среднего профессионального образования. <...> Одна из важных составляющих трансформации - обновление материальной технической базы, оснащение лабораторий и мастерских колледжей современным оборудованием. В ближайшее время мы модернизируем 230 производственных мастерских и создадим 90 новых", - сказала она.

По ее словам, основная задача учреждений среднего профобразования - синхронизироваться с работодателями, услышать требования предприятий к выпускникам. Сейчас образовательные программы в колледжах на 70% заполнены практической подготовкой. "Профессия, которую ребята получают в колледжах, - это профессия навыка. И очень важно не просто сидеть за партой, а действительно попробовать себя непосредственно на производстве. И неважно, это транспортный комплекс, промышленные предприятия, гостеприимство или сферы красоты, - везде важно отрабатывать навыки", - добавила Швец.

С 28 октября по 3 ноября в Москве проходит фестиваль колледжей. Для подростков из 9-х и 10-х классов во время каникул в 46 колледжах состоятся зрелищные соревнования, игры и иммерсивные шоу - всего более 80 мероприятий.