В Калмыкии заболеваемость коронавирусом за две недели возросла втрое

В республике готовятся к увеличению коечного фонда для пациентов с COVID-19

ЭЛИСТА, 2 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Калмыкии за последние две недели возросла почти в три раза, с 85 до 205 случаев, сообщил ТАСС глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"В республике снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей на 25,6%. Что касается ковида, то за прошлую неделю зарегистрировано 205 заболевших, а на 16 октября было 85 больных. Получается, за две недели практически в три раза выросла заболеваемость, поэтому мы готовимся к разворачиванию резервных коек", - сказал он.

По состоянию на 2 ноября госпитализировали девять человек, тяжелых пациентов среди них нет. На амбулаторном лечении находятся 72 пациента, 30 из них - с пневмонией.

"Сложно сейчас делать анализ, за счет чего происходит подъем. Возможно, разбалансировка иммунитета идет на фоне циркуляции негриппозных вирусов. Мы находимся на пороге сезонной эпидемии гриппа, и не исключаем наихудший сценарий, когда одновременно будут циркулировать два вируса - COVID-19 и грипп", - пояснил Санджиев, добавив, что пациенты с хроническими заболеваниями и пациенты старшего поколения будут находиться под особым контролем Роспотребнадзора и Минздрава республики.