Глава Белгородской области заявил о перенимаемом опыте ДНР и ЛНР в защите энергообъектов

Вячеслав Гладков отметил, что не станет рассказывать о работе по каждому объекту в прямом эфире, чтобы не предоставлять информацию для противника

ТАСС, 2 ноября. В Белгородской области перенимают опыт Донецкой и Луганской народных республик в вопросах защиты, охраны и восстановления объектов электроснабжения, котельных, резервной генерации. Об этом рассказал в прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"За два года мы уже получили большой опыт в этом направлении [резервной генерации] - и по вопросам защиты, и по вопросам борьбы, и по вопросам темпов введения в эксплуатацию поврежденных объектов. Это для нас уже повседневная жизнь, безусловно, работе уделяется большое внимание, в первую очередь со стороны собственников энергообъектов. Мы изучаем опыт наших коллег из других регионов, Луганской и Донецкой [народных] республик, мы на связи с федеральными министерствами, которые оказывают нам помощь", - сказал он.

Гладков отметил, что мог бы рассказать о такой работе по каждому объекту, но в прямом эфире этого делать не будет, чтобы не предоставлять информацию для противника. "Мы много раз фиксировали, что выступления анализируются с целью нанесения нам еще большего ущерба. Поэтому, безусловно, эта работа не статична, мы не считаем, что она выполнена в полном объеме. Нам очень большую помощь оказывает бизнес, особенно по тому, чтобы обеспечить стабильную работу бюджетной сферы. И у нас, на самом деле, очень хорошая командная работа", - сказал глава региона.

Он добавил, что в Шебекино работают четыре из пяти поврежденных котельных, одна выведена из строя, но она не была предназначена для подачи тепла в жилой фонд, поэтому ущерба для жителей нет. Глава региона уточнил, что по восстановлению пятой котельной идет поставка оборудования, заключен договор, до конца года она будет восстановлена.