Путин направил приветствие участникам конкурса "Большая перемена"

По словам президента России, финалисты в полной мере проявили свои таланты

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам финального этапа всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 8-10 классов. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 8-10 классов, впервые проходящего в рамках всероссийского форума "Будь в движении". Сегодня легендарный "Артек" гостеприимно встречает старшеклассников из разных регионов страны, которые на всех этапах конкурсных соревнований в полной мере проявили свои таланты и способности и по праву стали лидерами "Большой перемены", а главное - научились работать в команде, творчески относиться к решению сложных, нестандартных задач, нашли верных, надежных друзей", - отмечается в телеграмме президента.

Глава государства подчеркнул, что все соревнования объединяет общая тема - "Горжусь Россией". Так, в течение года участники конкурса знакомились с выдающимися достижениями соотечественников, их вкладом в развитие мировой науки и культуры. Президент выразил уверенность в том, что полученные знания, гордость за свершения предков обязательно пригодятся ребятам и в будущей профессии, и в жизни.

"И конечно, хочу искренне поблагодарить ваших родителей, педагогов, наставников - всех, кто разделяет ваши интересы, помогает вам идти вперед, стойко выдерживать трудности, добиваться намеченных целей", - добавил Путин, поздравив победителей конкурса и пожелав всем успехов.

"Большая перемена" - конкурс для учеников школ, студентов колледжей и техникумов, а также для педагогов-наставников. Он является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Участниками четвертого сезона "Большой перемены" стали более 3 млн детей, подростков и наставников. Финал конкурса проходит в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" со 2 по 6 ноября.