Для белгородских аграриев разработали регламент работы в касках и бронежилетах

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в регионе были случаи подрыва сельскохозяйственной техники на минах и ее обстрела вражескими беспилотниками

ТАСС, 2 ноября. В Белгородской области разработали регламент для проведения полевых работ вдоль государственной границы, по которому аграрии используют каски, бронежилеты, ведут наблюдение за беспилотниками, а при подрыве смогут оказать первую помощь раненым. Об этом рассказал во время прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мы с вами, как прифронтовой регион, давно живем в тех условиях, что даже самые мирные профессии сейчас имеют военный оттенок. Мы же переживаем за всех, кто в поле, в первую очередь - кто работает вдоль государственной границы, поэтому разрабатывали всю зиму отдельный регламент по поводу касок, шлемов, обязательного обучения наших механизаторов основам оказания первой помощи. Человек, который стоит отдельно, он наблюдает: задача - беспилотники, и если вдруг происходит подрыв, то оказание первой помощи пострадавшему", - сказал Гладков.

Глава региона добавил, что уже были случаи подрыва сельскохозяйственной техники на минах и ее обстрела вражескими беспилотниками. "Но те меры, которые мы вместе приняли, регламент, который ввели, - понимание со стороны сельхозпроизводителей было полное, [это] позволило нам провести весной посевную в полном объеме быстро и без потерь. То, что от нас зависит, мы должны предпринимать не по инструкции, а исходя из главной цели - обеспечить безопасность каждого человека, и мы смотрим, как это сделать, независимо от того, пашет ли человек в поле, или обучает наших детей, или просто гуляет", - сказал Гладков.