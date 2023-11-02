Жители Мордовии смогут тратить региональный маткапитал на оздоровление детей

Размер выплаты в регионе составляет 125 тыс. рублей за третьего ребенка, 150 тыс. - за четвертого и 187 тыс. рублей - за рождение или усыновление пятого и последующих детей

ТАСС, 2 ноября. Депутаты Госсобрания Мордовии приняли закон, позволяющий жителям направлять средства республиканского материнского капитала на оплату отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Депутаты поддержали законопроект, внесенный прокурором республики Сергеем Лапиным. В соответствии с изменениями, средства республиканского материнского капитала теперь можно будет направлять на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов. Кроме того, выплату позволено тратить на получение платных медицинских услуг ребенком в организациях здравоохранения, расположенных на территории России, а также на оплату отдыха и оздоровления детей", - говорится в сообщении.

Выплата в 2023 году составляет 125 тыс. рублей за третьего ребенка, 150 тыс. - за четвертого и 187 тыс. рублей - за рождение или усыновление пятого и последующих детей. Средства регионального материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, покупки транспортного средства отечественного производства.

Также депутаты внесли изменения в бюджет Мордовии на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Объем доходов на 2023 год и расходную часть бюджета увеличили на 1,078 млрд рублей. Дополнительные поступления направят на ремонт дорог, транспортное обслуживание населения, переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда и другие цели.