В ОП наградили самых активных пользователей приложения "Хорошие новости"

Среди поощрений - билеты на образовательные лекции, спортивные мероприятия, мастер классы, экскурсия по зданию МИД РФ и другое

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первые пять самых активных пользователей мобильного приложения "Хорошие новости", где публикуется позитивный контент о жизни в России, получили поощрительные призы от партнеров проекта - различных государственных ведомств. Награждение прошло в рамках форума "Сообщество", передает корреспондент ТАСС.

Как уточнил член Общественной палаты (ОП) РФ Никита Анисимов, среди поощрений - экскурсия по зданию МИД России, путевка в пансионат МИДа, приглашения на встречи с экспертами мирового уровня, билеты на образовательные лекции, мастер-классы, спортивные мероприятия, а также пригласительные в любой заповедник России.

"Сегодня в зале присутствуют люди, которые являются активными пользователями мобильного приложения "Хорошие новости", которые набрали много баллов и передали много хороших новостей другим людям. Будем их награждать", - сказал Анисимов. Тем пользователям, которые не смогли присутствовать на форуме, призы отправят в течение месяца. Всего различные поощрения получат тысяча самых активных пользователей приложения.

Баллы накапливаются с минуты, как человек загрузил приложение и зарегистрировался. Дополнительные баллы можно зарабатывать на офлайн и онлайн мероприятиях. Рейтинг участников формируется по количеству баллов.

О приложении

С 18 сентября по 18 октября проходил пилотный проект, в рамках которого и определили самых активных пользователей. За полтора месяца приложение привлекло более 17 тыс. пользователей.

Как сообщил редактор проекта Всеволод Селин, в своих соцсетях пользователи сделали свыше 50 тыс. публикаций хороших новостей, в том числе посты в соцсетях, а общая аудитория проекта составила более 2 млн человек. "Приложение востребовано. У нас есть пользователи из каждого региона России", - сказал Селин.

Он уточнил, что приложение было создано для тех, кто хочет получать достоверную проверенную информацию о достижениях и победах России и россиян. "Мы создали сообщество единомышленников, которые делятся позитивным контентом в соцсетях, участвуют в событиях, которые есть в приложении, тем самым создавая позитивный контент", - сказал Селин.

По его словам, в приложении можно выбрать интересные темы, по ним получать верифицированный контент и делиться им в соцсетях, создавать свой контент, приглашать единомышленников, создавая сообщества друзей. Сейчас больше всего пользователей интересуют новости о российских достижениях в областях высоких технологий, медицины, науки, образования, культуры и туризма.

О форуме

Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО.

В 2023 году форумы состоялись в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве проходит 2-3 ноября, он завершает годовую кампанию. ТАСС - специальный информационный партнер форума и премии "Сообщество".