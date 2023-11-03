Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с итальянским премьером

Он отметил, что беседа с Джорджей Мелони длилась почти полчаса

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Алексей Столяров, пранкер из российского дуэта, выступающий под псевдонимом Лексус, рассказал по итальянскому телевидению, что почти полчаса разговаривал с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, представившись африканским политиком.

"Мы говорили почти полчаса <…>, и она хотела продолжать. Нам пришлось закончить разговор, мы получили ответы на вопросы по Украине и миграции", - сказал он в эфире ток-шоу Otto e Mezzo на канале La7. По его мнению, Мелони не поняла, что весь телефонный разговор - шутка. Он не ответил на вопросы о том, как удалось обойти проверки и добиться разговора с итальянским премьером. Пранкер назвал "средним" уровень безопасности каналов коммуникации итальянского правительства, напомнив, что подобные шуточные разговоры они с напарником Вованом (Владимиром Кузнецовым) проводили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также некоторыми другими политиками. "Мелони - живая, говорила то, что думает, не боясь объяснять свою точку зрения. Не все политики такие", - подытожил Лексус.

Участвовавший в той же программе бывший глава пресс-службы итальянского премьера Марио Секи назвал телефонную шутку "актом гибридной войны" с целью скомпрометировать и "ослабить лидера правительства, который важен для Киева". Среди прочего Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. По ее словам, все понимают, что боевые действия могут продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение.