Комплекс для строительства метро в Красноярске назвали в честь Валентины Терешковой

Планируется, что тоннелепроходческие комплексы проложат порядка 20 км и свяжут между собой станции метро, сообщил губернатор края Михаил Котюков

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК), доставленный в Красноярск для строительства метро, назвали "Валентина" в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Для строительства метро в Красноярске к нам доставили <…> тоннелепроходческий комплекс. Машина весом 600 тонн проложит двухкилометровый тоннель между станциями в районе железнодорожного вокзала и улицы Копылова. Проходческий щит уже получил имя "Валентина" в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой", - написал Котюков.

По словам губернатора, сейчас комплекс находится в вахтовом городке, созданном для метростроителей в Солонцах под Красноярском. "Ждем еще несколько ТПМК. Под землей тоннелепроходческие комплексы проложат порядка 20 км и свяжут между собой станции метро", - пояснил Котюков.

О метро в Красноярске

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.