Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе Москвы

Мэр Москвы отметил, что в ходе благоустройства, в частности, приведен в порядок пешеходный маршрут вдоль Профсоюзной улицы от улицы Бутлерова до МКАД

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Юго-Западного округа, опубликовав в своем личном блоге серию постов о наиболее интересных проектах.

"В итоге всех работ благоустроенные парки и скверы, дворы и стадионы, пешеходные зоны и места отдыха у воды пользуются большой популярностью жителей и украшают общественное пространство юго-запада Москвы", - сообщил мэр.

Собянин отметил, что в ходе благоустройства приведен в порядок пешеходный маршрут вдоль Профсоюзной улицы от улицы Бутлерова до МКАД, обустроены несколько новых площадок для выгула и тренировки собак, в жилых кварталах обновили 21 детскую площадку.

Мэр также сообщил, что был приведен в порядок Ясеневский лесопарк, популярное место отдыха на природе у горожан. "Добавили уюта парку "Сосенки", который находится в пойме реки Котловка. Стадион "Пионер" также значительно преобразился", отметил Собянин.