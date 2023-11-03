В ЕАО открылся этноконфессиональный туристический форум "Территория согласия"

Участники дискуссий обсудят вопросы развития туризма на Дальнем Востоке, популяризацию паломничества через блогинг и историю архитектуры

ТАСС, 3 ноября. Открытие Дальневосточного этноконфессионального туристического форума состоялось в Биробиджане - ключевом городе Еврейской автономной области (ЕАО). Мероприятие открыл глава региона Ростислав Гольдштейн, отметивший, что на территории автономии дружно живут представители разных вероисповеданий.

"Дальневосточный этноконфессиональный туристический форум открылся в Биробиджане панельной дискуссией "Развитие этноконфессионального туризма на Дальнем Востоке и в Еврейской автономной области". Для жителей и гостей региона открыта выставка-продажа традиционных украшений и изделий от культурного бренда Приамурья "Бирария" и фестиваль "Кухни народов России", где все желающие могут продегустировать традиционные блюда, а также познакомиться с историей и особенностями быта народностей Еврейской автономии. В дни фестиваля - 3 и 4 ноября - планируется провести более 20 экскурсий на предприятия и к местным достопримечательностям", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

За два дня участники дискуссий обсудят вопросы развития туризма на Дальнем Востоке, популяризацию паломничества через блогинг и историю архитектуры. Для гостей форума состоятся мастер-классы по написанию букв идиш-алфавита, приготовлению форшмака и спортивные турниры.

"Те обсуждения, которые проходят на полях этого форума, дают возможность стране развиваться в мире и согласии, <…> в дружбе и в любви. Еврейская автономная область, наверное, уникальная территория, где мы ходим друг к другу в гости, для нас важен Песах, Курбан-Байрам и остальные религиозные праздники. <…> Самое сложное в нашей жизни - выстроить диалог, разговаривать. <…> Я желаю всем участникам форума найти новые пути, новое понимание", - сказал глава региона, открывая мероприятие.