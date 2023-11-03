В Москве более 1,5 тыс. волонтеров прошли подготовку к выставке-форуму "Россия"

Первые занятия провели для лидеров команд

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Обучение для участие в выставке-форуме "Россия" прошли в Москве свыше 1,5 тыс. волонтеров, набор в волонтерский корпус продолжится до 31 марта 2024 года, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Уже больше 1,5 тыс. волонтеров прошли обучение для участия в международной выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ. Первые занятия провели для лидеров команд", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, набор в волонтерский корпус будет продолжаться вплоть до 31 марта следующего года. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". Всего с организацией и проведением мероприятия будут помогать более 5 тыс. человек.

Уточняется, что одной из основных задач волонтеров станет навигация гостей и участников, для этого необходимо уметь хорошо ориентироваться на ВДНХ и знать историю павильонов. В систему подготовки также вошли занятия по технике безопасности и правилам общения с разными категориями посетителей, например, с детьми или людьми с особенностями здоровья. В ноябре обучение будет проходить в два этапа: заочный и очный, после дистанционных занятий для волонтеров организуют знакомство и инструктаж на площадке.

Полученные знания надо подтвердить на тестировании, по итогам которого участникам выдадут сертификат и справочник с основной информацией о событии. В пресс-службе добавили, что дополнительное обучение проходят участники молодежного сообщества "STOлица", в работе с которыми делается упор на навыки коммуникации. Они будут встречать гостей города, сопровождать группы на экскурсиях и решать организационные вопросы.