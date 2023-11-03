ЛДПР предложила сообщать о времени приезда скорой помощи по СМС

По словам лидера партии Леонида Слуцкого, в ЛДПР поступают обращения о потребности в дополнительном регулировании оказания скорой медицинской помощи

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. ЛДПР предлагает информировать о предполагаемом времени прибытия бригады скорой помощи через СМС, соответствующее обращение лидер партии Леонид Слуцкий направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

"Заявитель должен информироваться о предполагаемом времени прибытия бригады скорой медицинской помощи к месту вызова посредством отправки коротких текстовых сообщений (СМС) на номер, с которого поступило обращение или на иной номер, указанный заявителем при обращении", - говорится в тексте письма, размещенном в Telegram-канале фракции.

По словам Слуцкого, в партию поступают обращения о потребности в дополнительном регулировании оказания скорой медицинской помощи, при этом в законодательстве отсутствуют указания на систему обратной связи. Время прибытия врачей зависит от территориальной удаленности места вызова, пиковой нагрузки при сложной оперативной обстановке, чрезвычайных ситуациях.

"Информированность заявителя об ожидаемом прибытии скорой помощи имеет порой принципиальное значение, поскольку гражданин находится в критической ситуации, а оказание ему первой медицинской помощи со стороны окружающих может помочь лишь непродолжительное время", - заключил Слуцкий в обращении.