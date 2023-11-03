Секретарь Совбеза Украины считает необходимым запретить Telegram

Алексей Данилов сообщил, что сам не пользуется мессенджером

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram является очень опасным, его следовало бы запретить. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Telegram - это система влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи. Это не о журналистике, это о влиянии. <...> С точки зрения национальной безопасности это очень опасная вещь", - сказал он в интервью изданию "Лига.нет".

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Telegram надо запретить, он подчеркнул, что сам им не пользуется. "У меня даже такого приложения нет ни на одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев сидят в вашем телефоне при необходимости", - утверждал он.

При этом Данилов признал, что принять решение о блокировке мессенджера нелегко, поскольку в него вложены огромные инвестиции. "Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование", - пояснил он. Вместе с тем он заявил о готовности реализовать подобное решение. "Скажу так: если нам поступят документы соответствующих служб, имеющих на это право, поверьте, за нами не заржавеет", - подчеркнул он.