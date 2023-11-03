Во Львове решили демонтировать памятник Терешковой

Заместитель главы города Андрей Москаленко сообщил, что работы начнут в ближайшее время

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Львова приняли решение демонтировать памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, работы начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Москаленко.

"Памятник на улице Выховского (более известный как памятник Терешковой) демонтируют. Завершаем подготовку документации для работы. Демонтаж запланирован на ближайшее время", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Памятник был установлен на улице, названной именем Терешковой, однако в начале 90-х ее переименовали. Как пишут украинские СМИ, несмотря на то, что официально скульптурная композиция во Львове не носила имени женщины-космонавта, которая ныне фигурирует в санкционном списке Украины, она олицетворялась именно с ней. Руководитель управления охраны исторической среды Львовского городского совета Лилия Онищенко-Швец ранее заявляла, что памятник не будут демонтировать, поскольку скульптурная композиция "не несет идеологической нагрузки".