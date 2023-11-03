ФАДН ежедневно фиксирует в РФ 80 негативных для межнациональных отношений инфоповодов

Руководитель ФАДН Игорь Баринов сообщил, что по результатам межведомственного взаимодействия в 2023 году уже возбуждены 97 уголовных дел и 141 административное дело

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Около 80 информационных поводов, оказывающих негативное влияние на межконфессиональные и межнациональные отношения, ежедневно фиксирует в стране ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, при этом регионы часто реагируют на оповещения центра формально. Об этом сообщил руководитель ФАДН Игорь Баринов на пленарном заседании IV Всероссийского форума "Народы России" - "Национальная политика: современный этап".

"В текущих условиях необходимо уделить внимание совершенствованию системы предупреждения рисков и угроз в этноконфессиональной сфере, базовым элементом такой системы должен стать ситуационный центр, развернутый на базе Дома народов России. Ежегодно системой мониторинга отслеживается порядка 7 млн информационных сообщений из 300 тыс. источников. Ежедневно ситуационным центром выявляется около 80 информационных поводов, оказывающих негативное влияние на межконфессиональные и межнациональные отношения", - сказал он.

По результатам межведомственного взаимодействия в 2023 году уже возбуждены 97 уголовных дел и 141 административное дело, уточнил глава ФАДН. Однако, по его словам, ответы из регионов на оповещения от ситуационного центра часто ограничивается бюрократическими фразами, 35% сообщений "утонули в бумажном болоте".

"Уже есть примеры, когда наши коллеги не придавали должного значения поступившей информации, не принимали необходимых мер, из-за чего ситуация выходила из-под контроля. <...> Мы завершаем работу над актом правительства с целью нормативного закрепления порядка нашего взаимодействия", - отметил он.

Беспорядки в Дагестане

Баринов подчеркнул, что, исходя ситуации, отрабатывать надо каждое сообщение о возможном конфликте. "Хотел бы ремарку сделать по событиям в Дагестане, там предугадать, что именно в этот день в аэропорт [на призыв] соберется такое количество людей, было очень сложно. <...> К сожалению, мы не смогли предвидеть такое количество людей", - пояснил он.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.