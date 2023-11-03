Более 86% россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений в РФ

Как сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, на госпрограмму по реализации госнацполитики ежегодно выделяют около 3 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Доля россиян, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, составляет 86,5%. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на пленарном заседании IV Всероссийского форума "Народы России" - "Национальная политика: современный этап".

"Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составила 86,5%, что значительно выше результатов 2022 года", - сказал он.

Баринов добавил, что на госпрограмму по реализации госнацполитики ежегодно в РФ выделяют около 3 млрд рублей. По итогам 2017 года ее кассовое исполнение составляло 66,3%, а уже в 2022 году - 99,7%.