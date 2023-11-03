Петербургский ЛЭТИ и университет Сюйчжоу открыли совместный институт в КНР

Учреждение будет готовить специалистов по робототехнике, передовой энергетике и материаловедению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" вместе с Технологическим университетом Сюйчжоу (провинция Цзянсу, КНР) открыл Совместный инженерный институт в Китае. Новое учреждение будет готовить специалистов по робототехнике, передовой энергетике и материаловедению, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Рассчитываю, что создание Совместного инженерного института Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" и Технологического университета в Сюйчжоу будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в сфере науки и высшего образования. А благодаря недавно подписанной Российско-китайской дорожной карте гуманитарного сотрудничества до 2030 года подобных инициатив станет еще больше", - приводит пресс-службе слова заместителя министра Константина Могилевского.

Для Совместного инженерного института на базе университета в Сюйчжоу построили новый лабораторный комплекс, в самом ЛЭТИ также открыли дополнительные лаборатории. Инфраструктура комплекса позволит вести трансляции между Петербургом и Сюйчжоу и проводить лабораторные работы дистанционно. К 2028 году более 1 тыс. студентов должны пройти подготовку по приоритетным направлениям развития двух стран.

На старте институт предложит студентам обучение по четырем программам бакалавривата - "Электротехнические системы и технологии", "Робототехника и инженерное дело", "Инженерия окружающей среды" и "Материаловедение и инженерное дело". Помимо специальных дисциплин, студенты будут изучать общие курсы, касающиеся истории российской государственности и культуры России.

Около 50% учебных дисциплин будут преподавать ведущие ученые, преподаватели СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Выпускники Совместного института получат дипломы государственного образца СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и Технологического университета г. Сюйчжоу. По мере развития сотрудничества российский и китайский университеты на базе общего института планируют открывать новые образовательные программы.