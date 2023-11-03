В Риге снесли памятник академику Мстиславу Келдышу

Его перевезли на хранение на склад столичного агентства памятников, сообщил портал Delfi.lv

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Памятник уроженцу Риги академику Мстиславу Келдышу (1911-1978) снесли в столице Латвии. Об этом со ссылкой на Рижскую думу сообщил портал Delfi.lv.

Отмечается, что памятник был демонтирован минувшей ночью и "перевезен на хранение на склад столичного агентства памятников".

Решение о сносе было принято Рижской думой 18 октября на основе разрешения городского совета по памятникам. Без учета заслуг академика по созданию и успешному запуску первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток" и развитию космонавтики в целом местные политики подчеркивали работу Келдыша над ядерным оружием, а также над баллистической ракетой "Семерка" и крылатыми ракетами.