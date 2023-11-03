Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 4 ноября

Ограничения связаны с подготовкой и проведением государственных мероприятий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) РФ предупредила о закрытии для посетителей мавзолея Ленина 4 ноября.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий 4 ноября 2023 года допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

В России 4 ноября отмечается День народного единства. Как ранее говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин 4 ноября традиционно примет участие в памятном мероприятии на Красной площади, по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.