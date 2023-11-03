Путин пообещал автору идеи принятия новых ПДД аудиенцию у главы МВД

Идею предложил член комиссии Общественной палаты по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал организовать встречу с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым автору идеи принятия новых правил дорожного движения.

Идею о новых ПДД предложил член комиссии Общественной палаты по взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Александр Холодов. В частности, необходимость переписать текст правил он объяснил существованием новых видов транспорта на дорогах: беспилотных такси, электросамокатов, роботов-доставщиков.

"Казалось бы, такая общедоступная, но такая специальная сфера деятельности, - оценил Путин. - Давайте так договоримся, я сейчас попрошу министра внутренних дел, он вас сегодня или завтра пригласит к себе на беседу, и вы с ним пообсуждаете".

Холодов уточнил у президента, сдавать ли ему "билеты в Петербург". "Можете подождать, - ответил президент. - Потому что я, когда сюда ехал, я с ним [главой МВД] говорил по телефону, он был в кабинете. И если у него ничего не произошло, он никуда не уехал, я его попрошу - он вас позовет".