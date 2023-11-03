В соцсетях Дагестана зафиксировали наплыв ботов и фейков

Как рассказали в Центре управления регионом, распространилась фейковая информация о том, что гостиницы республики принимают посетителей по национальному признаку

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Наплыв ботов и повышенную активность проукраинских каналов, публикующих фейковую информацию, зафиксировали в аккаунтах социальных сетей жителей Дагестана. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра управления регионом Ислам Мусаев.

"Мы фиксируем значительное присутствие в региональных социальных сетях неорганических комментариев от пользователей, имеющих не характерные для регионов Кавказа имена, которые оставляют оскорбительные комментарии в адрес жителей региона, а также критикуют их действия в аэропорту. Ряд Telegram-каналов отмечает, что после произошедшего многие авторы были вынуждены "подчищать" или закрывать комментарии из-за наплыва большого количества ботов", - рассказал глава ЦУР.

По его словам, центр фиксирует увеличение активности аккаунтов из-за рубежа. "Мы обращаем внимание на увеличение активности проукраинских оппозиционных Telegram-каналов. На ресурсах распространяют информацию о щепетильной и волнующей мусульман, и в частности дагестанцев, теме - трагедии, которая происходит в палестинской Газе. Кадры не могут не трогать отзывчивый народ региона, который хочет помочь палестинцам. К сожалению, на этих добрых чувствах пытаются играть", - добавил Мусаев.

Руководитель центра добавил, что в последние дни "не снижаются попытки влияния на массы и через фейки. "Одним из популярных был отказ властей в проведении митинга, Минюст региона оперативно отреагировал и по сигналу ЦУР дал опровержение", - сказал он.

Кроме того, в социальных сетях наблюдаются попытки снижения туристической привлекательности региона с помощью запуска фейка о том, что гостиницы республики принимают посетителей по национальному признаку. Также фейком оказалась и распространяемая информация о наличии погибших во время беспорядков в аэропорту. В центре призывают жителей региона доверять только проверенной информации из официальных источников.

О ситуации в регионе

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержали более 80 участников беспорядков. Аэропорт возобновил работу 30 октября.