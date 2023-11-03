МГИМО подпишет соглашения о сотрудничестве с вузами в Пекине и Ханчжоу

Речь идет в основном об академических обменах студентов и преподавателей, а также совместной научно-исследовательской работе, сообщил проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО Станислав Суровцев

ШАНХАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России договорился подписать соглашение о сотрудничестве с Чжэцзянским университетом в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) и Университетом Цинхуа в Пекине. Об этом сообщил корреспондентам ТАСС проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО Станислав Суровцев, который находится в Китае с рабочей поездкой.

"Мы договорились подписать соглашение как с Чжэцзянским университетом, так и с Университетом Цинхуа в Пекине. Находимся на финальной стадии согласования этих документов", - сказал он, уточнив, что речь идет, в первую очередь, об академических обменах студентов и преподавателей, совместной научно-исследовательской работе, а также отдельных вопросах, связанных с совместными спецпроектами.

Проректор рассказал, что в настоящее время МГИМО уже работает с 16 университетами в Китае, с которыми подписаны соглашения. "Рассчитываем, что по итогам наших визитов этих университетов станет больше", - добавил он.

Как сообщил Суровцев, также запланированы контакты с Шанхайским университетом иностранных языков, который является партнерским вузом МГИМО. "У нас достаточно давнее сотрудничество, есть обменная программа. Его студенты проходят обучение в МГИМО и наши студенты сейчас там находятся по обмену. Я еду с предложениями двух наших деканов факультетов - Управления и политики и Института международной торговли и устойчивого развития - о запуске совместных программ, модульных программ по направлениям "Управление и политика" и "Международная торговля", - сказал он.

Как пояснил проректор, соответствующие программы являются комплексными, поскольку речь идет, в том числе, об исследовательской работе, проведении совместных конференций, обмене студентами, а также в перспективе получении двойных дипломов.

В настоящее время, рассказал он, более 30 студентов из МГИМО проходят стажировки в различных китайских вузах. Примерно половина из них учатся в Пекине. При этом в МГИМО также традиционно высокий интерес к изучению китайского языка. В настоящий момент порядка 400 человек изучают его на разном уровне, сообщил Суровцев.