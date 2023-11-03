В Подмосковье выявили более 300 нелегальных перевозчиков у аэропортов

На них составили свыше 1,6 тыс. административных материалов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 водителей такси, нелегально осуществляющих деятельность вблизи аэропортов на территории Московской области, выявили в регионе с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Как правило, в связи с интенсивным пассажиропотоком и высоким спросом большая доля нелегальных водителей такси приходится на аэропорты, остановки общественного транспорта и стоянки рядом с ж/д станциями. В настоящее время инспекторы проводят рейды рядом с аэропортами. За 10 месяцев ими было изъято и перемещено на штрафстоянки порядка 320 автомобилей. Также на нелегальных перевозчиков составлено более 1,6 тыс. административных материалов", - привели в тексте слова начальника Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья Евгении Каретниковой.

В пресс-службе добавили, что на территории аэропорта Шереметьево выявлено более 120 нарушителей, в отношении которых составлено свыше 600 административных материалов. В аэропорту Домодедово выявили чуть больше 100 нелегальных перевозчиков такси и составлено 505 административных материалов. На территории аэропорта Жуковский было изъято 34 нелегальных автомобилей такси и составлено 170 административных материалов. Все транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки.

В министерстве пояснили, что использование услуг нелегальных такси небезопасно - водители не имеют необходимого опыта вождения, разрешения на услуги и не проходят медицинский осмотр и технический осмотр на авто. Легальный автомобиль такси в Московской области имеет кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки.