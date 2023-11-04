Артисты поздравили россиян с Днем народного единства

Юрий Башмет, Игорь Бутман, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег Газманов и другие отметили единство российского народа, а также богатую историю страны, ее культуру и традиции

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Артисты поздравили жителей Российской Федерации с Днем народного единства, назвав праздник одним из самых важных и отметив единство российского народа, а также богатую историю страны, ее культуру и традиции. Таким мнением с ТАСС поделились Юрий Башмет, Игорь Бутман, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег Газманов, Денис Майданов, Сергей Жуков и другие.

Народный артист РФ Игорь Бутман в своем поздравлении жителям РФ через ТАСС пожелал счастья, вдохновения и добра. Он отметил, что в российском культурном коде заложены истоки единения и взаимного уважения. "От всей души поздравляю всех и каждого с Днем народного единства. История наших предков и народа - фундамент нашего самосознания и идентичности. Многонациональная, многоконфессиональная Россия неспроста славится своим богатым культурным наследием, уникальными традициями и обычаями. В нашем культурном коде заложены истоки единения и взаимного уважения", - сказал музыкант. Бутман также отметил, что джаз, как символ объединения и сплочения, уже более 100 лет вносит свой вклад в российскую культуру. По его мнению, "джаз стал для людей общим языком музыки, способствующим достижению гармонии и мира".

Народный артист СССР Юрий Башмет назвал День народного единства замечательным и важным праздником. "Россия - уникальная страна, наши достижения - это достижения людей самых разных национальностей и самых разных городов и регионов России. Именно наша общность, наше единство делает нас нами, гражданами великой, очень талантливой, умной и доброй страны России", - сказал он.

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что на кафедре эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры, которой она руководит восемь лет, учатся студенты со всех уголков России. "Мы все очень дружная большая семья", - сказала певица, также назвав День народного единства очень важным праздником.

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"Великая держава, великая цивилизация"

По мнению музыканта, депутата Госдумы Дениса Майданова, День народного единства в разные времена приобретает разную окраску. "Я считаю, что этот праздник нуждается в большом количестве мероприятий. Это праздник, который постоянно нужно насыщать смыслами, у него есть два, можно сказать, родственных праздника - это День победы (9 мая - прим. ТАСС) и День России (12 июня- прим. ТАСС), - сказал он. - Все три праздника проникнуты одним чувством патриотизма, одним чувством гордости за свою большую страну". Майданов пожелал всем жителям России жить в согласии, доверии, взаимопонимании. "Хоть и сложной ценой, такой как специальная военная операция, но Россия стала возвращаться к главному - к великой державе, к великой цивилизации. И я очень рад, что эта цивилизация прирастает родными русскими землями и людьми - это, конечно, новые регионы России и его жители. Мы вместе, у нас общее большое будущее", - заключил он.

Народная артистка РФ Надежда Бабкина обратила внимание, что ее репертуар и репертуар ансамбля "Русская песня" исключительно патриотический. "Что может быть более патриотическим, чем фольклор и народное творчество? В народной песне наши корни, наши истоки, наши традиции, наша генетическая память, - сказала Бабкина. - Прекрасно, что в нашей стране так много языков, культур и народностей. Это разнообразие делает Россию и россиян уникальными". Артистка призвала россиян в День народного единства задуматься о том, чтобы сохранять и развивать культуру и уважать историю.

По мнению заслуженной артистки России Зары, благодаря, в том числе, десяткам языков, смешению непохожих друг на друга культур и традиций, Россия богата и колоритна. "Нас скрепляет общая история с ее прошлым, настоящим и будущим. Каждый из народов наделен ярким характером, глубоким наследием, без которых невозможно было бы представить ни вас, ни меня. Поэтому так важно беречь и уважать друг друга.

"Если мы едины - мы непобедимы"

Певец, поэт и композитор, народный артист РФ Олег Газманов призвал россиян бережно относиться к языкам, традициям, религии народов многонациональной России. Он назвал День народного единства одним из самых важных праздников в РФ. "Если мы едины - мы непобедимы. С праздником нашего единства", - сказал Газманов.

Композитор и певец Сергей Жуков рассказал, что много ездит с гастролями по России. "Я знаю, какая Россия прекрасная, огромная, разнообразная, и какие чудесные люди в ней живут. Желаю, чтобы в этот день все Россияне улыбнулись друг другу, поздравили с праздником и ощутили гордость за то, в какой замечательной стране мы живем", - пожелал Жуков.

Певица Амария, поздравляя россиян, привела слова из своей песни, которая вошла в ее новый патриотический альбом "Воины света". В ней поется: "Беречь земли родной единство мы в этом поколении рождены". Она отметила, что альбом совместно с оркестром войск национальной гвардии РФ был выпущен специально ко Дню народного единства. "Патриотические песни воспитывают высокие чувства, в них залог единого будущего народов огромной многонациональной России", - считает певица.

Заслуженная артистка РФ Юта (настоящее имя - Анна Осипова) напомнила, что в конце октября состоялась премьера ее клипа "Живи", в который вошли документальные кадры событий специальной военной операции. "Наши защитники иначе ценят жизнь, каждая секунда может стать последней. И они готовы отдавать свои жизни ради мира в собственном доме. Они проявляют единство, - сказала собеседница агентства. - Будущее зависит от каждого из нас. Пусть День народного единства напоминает нам о значимости каждого человека в становлении и развитии России".