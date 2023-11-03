Москвичей предупредили о возможных визитах лжекоммунальщиков в ноябрьские праздники

По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, в выходные дни городские службы не проводят поквартирные обходы и проверки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рекомендовал жителям столицы в праздничные дни сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб.

"Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", - сказал Бирюков ТАСС.

Заместитель мэра констатировал, что, к сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей.

"Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей и пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Поэтому еще раз призываем жителей к бдительности. Помните, что если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это - мошенники", - заявил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.