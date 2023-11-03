В Москве вдоль Керамического проезда установку шумозащитного экрана выполнили на 55%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Установка шумозащитного экрана вдоль Керамического проезда между станциями МЦД "Дегунино" и "Бескудниково" завершена на 55%. Основные работы по монтажу шумозащитного ограждения планируется завершить до конца года, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта (ДКР) Москвы.

"Выполнено 55% работ по устройству шумозащитного экрана между станциями "Дегунино" и "Бескудниково" первого Московского центрального диаметра "Белорусско-Савеловский" [и] Савеловского направления Московской железной дороги. Благодаря ограждению звуковая нагрузка уменьшится на жилую застройку вдоль Керамического проезда до пересечения с улицей 800-летия Москвы и позволит создать более комфортные условия для проживания горожан", - говорится в сообщении.

Дополнительная защита

"Ограждение устанавливаем на месте снесенных гаражей в Керамическом проезде. Его длина составит 1 275 м. Специалисты уже выполнили устройство свайно-ростверкового фундамента, выдерживающего значительные нагрузки, и начали монтаж стоек из оцинкованных двутавровых балок, к которым будут крепиться звукоизолирующие панели. Кроме того, благоустраиваем территорию прилегающего пустыря. Общая площадь работ насчитывает 5,75 га", - уточнил замруководителя ДКР Антон Акулов, слова которого приводит пресс-служба.

Для шумозащитного ограждения на Керамическом проезде выбрали пластины из стали и поликарбоната. Комбинация этих материалов обладает хорошими отражающе-поглощающими свойствами и препятствует распространению звуков.

"Высота шумозащитного экрана определялась на основании анализа шумового загрязнения. Акустическая эффективность ограждения зависит не только от его длины и высоты, но и от таких параметров, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, уровень шума от железной дороги. С учетом этих данных было рассчитано, что высота конструкций в Керамическом проезде составит 5 м", - объяснили в ведомстве.

Сопутствующее благоустройство

Также специалисты начали приводить в порядок прилегающую к шумозащитному экрану территорию на месте снесенных гаражей, где обустраивают парковочное пространство, а позднее появится еще площадка для выгула и дрессировки собак. Для надежной и безопасной эксплуатации воздушные линии электропередачи убирают в кабельную канализацию протяженностью почти 3,2 км.

Кроме того, с целью предотвращения подтопления прокладывают дополнительно 470 м ливневой канализации и 300 м водосточной сети, устанавливают 18 дождеприемных колодцев и девять водосточных смотровых колодцев, меняют имеющиеся восемь дождеприемных колодцев и 86 водосточных смотровых колодцев.

"Обновляем покрытия существующих тротуаров и обустраиваем новые. Общая площадь пешеходной зоны составит более 5,4 тыс. кв. м. Чтобы отделить ее от проезжей части, устанавливаем бордюр протяженностью почти 7,1 км. Для комфортных и безопасных прогулок в темное время суток монтируем 88 современных опор освещения. Позднее разместим 23 скамейки и урны", - пообещал Акулов.

Рабочие обновляют асфальт на проезжей части и обустраивают основание новой плоскостной парковки. Общая площадь асфальтобетонного покрытия составит более 21,5 тыс. кв. м. При озеленении территории разобьют более 30,2 тыс. кв. м газона, высадят 110 деревьев и 170 кустарника.

"Для выгула собак позднее организуют зону 13,76 м на 21,8 м. На ней сделают песчаное покрытие площадью 300 кв. м и смонтируют ограждение общей протяженностью 71,12 м. Также размесят различное оборудование для дрессировки: барьеры, балансиры, кольца, туннель, бум и слалом. Для хозяев появятся скамейки для отдыха. Чтобы площадка всегда была чистой, установят специальные урны", - заверили в ДКР.

Развитие инфраструктуры

"Москва - город с большой историей, который все время развивается. Поэтому часто приходится адаптировать сложившуюся инфраструктуру и жилую застройку под современные нужды. Участок "Москва - Бескудниково" Савеловского направление железной дороги был открыт в 1902 году, когда на месте большого района существовало лишь маленькое село Дегунино", - объяснили в департаменте.

Восточное Дегунино вошло в состав Москвы только в 1965 году, а Керамический проезд и жилая застройка сформировались уже в 1990-е годы. Так дома оказались рядом с пролегающими железнодорожными путями.

"Когда Москва развилась до масштабов агломерации, встал вопрос о модернизации транспортных связей с Московской областью. Тогда в 2019 году открылся первый Московский центральный диаметр "Белорусско-Савеловский" и движение на этом участке железной дороги стало активнее", - заключили в пресс-службе ДКР.