В России в День народного единства пройдут ярмарки, хороводы, концерты и дегустации

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне встретят многочисленными концертами, выставками, ярмарками и хороводами день, когда в 1612 году народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Праздник Дня народного единства будут отмечать по всей стране с размахом - в одной только столице подготовлено около 50 мероприятий.

В частности, как сообщила пресс-служба столичного департамента культуры, в парке Горького 4 и 5 ноября пройдет квест "Город чудный, город древний", участники которого смогут лучше узнать историю Москвы, изучить территорию и архитектурные объекты. В парке "Кузьминки" в этот день запланирован праздничный концерт, а в лектории парка желающие смогут научиться делать традиционные игрушки и украшения разных народов. В столичных библиотеках и культурных центрах 4 ноября пройдет акция "Единый день открытых дверей", в рамках которой около 280 площадок проведут для гостей лекции, мастер-классы, интерактивные занятия, фестивали и многое другое. Кроме того, как сообщила пресс-служба ВДНХ, в выставочном комплексе в этот день можно будет сходить на тематические экскурсии в Музей славянской письменности "Слово" и центр "Космонавтика и авиация". Также почти в 60 парках Московской области пройдет мероприятие "Симфония народов".

В Нижнем Новгороде, откуда вышло ополчение Минина и Пожарского, ко Дню народного единства предусмотрено порядка 200 мероприятий. Центральным станет фестиваль "Россия объединяет" в Парке имени А. С. Пушкина - его гости смогут прогуляться по реконструированной старинной улице и ремесленному посаду. В нескольких городских парках пройдет иммерсивный квест "Путешествие по городам народного ополчения", где гостей встретят актеры в образах Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Едины вновь и навсегда

Новые регионы России тоже активно включились в празднование Дня народного единства. Так, на одном из исторических зданий в центре Донецка появится мурал с изображением девушки, олицетворяющей Россию. Как рассказал корреспондент ТАСС автор работы, художник Владислав Степной, написание картины заняло около пяти дней, а сюжет был рожден при помощи нейросети.

В Луганске в здании Музыкально-драматического театра на Оборонной проведут праздничный концерт и вручат государственные награды жителям. В Мелитополе состоятся Кубок по вольной борьбе и открытое первенство Запорожской области по художественной гимнастике, а в Геническом парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко пройдет фестиваль "Мы едины - мы непобедимы", который откроет фотовыставка народов России. Флешмобы и конкурсы проведут в Херсонской области под общим названием "Я в России!". Даже вблизи линии фронта запланировано празднование - например, выставки об истории страны откроются в библиотеках города Токмака.

Символы единства

В Симферополе 4 ноября откроют обновленную кованую карту РФ, рассказали организаторы всероссийского культурно-патриотического кузнечного арт-фестиваля "Время России". К карте кузнецы добавят Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Сам арт-объект, в создании которого участвовали более 300 мастеров страны, был впервые представлен в День народного единства в 2019 году.

В Севастополе 500 воспитанников детской школы искусств выстроятся в живую картину, изображающую белую чайку над морем и корабль, плывущий к берегам России. А еще в Крыму 4 ноября можно будет бесплатно посетить несколько музеев в Бахчисарае, Керчи, Коктебеле и Феодосии. В Ростовской области в День народного единства откроют отреставрированный мемориал, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны казакам-калмыкам, а в Волгограде пронесут 100-метровый флаг России.

Ярмарочный разгуляй и угощения

В Санкт-Петербурге в День народного единства откроется фестиваль "Чудо света" - Петропавловская крепость превратится в современное мультимедийное пространство под открытым небом. На Малой Конюшенной улице развернется ярмарка народных ремесел и промыслов фестиваля "Народов много - Родина одна!", где собравшихся ждут мастер-классы по созданию вепсских и татарских текстильных кукол, якутских оберегов и русских кокошников. В Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет открытый гастрономический фестиваль, в рамках которого более 40 кафе и ресторанов будут готовить национальные блюда разных народов. В Ленинградской области состоится фестиваль национальных культур "Славянское кольцо", который даст возможность побывать в русской избе, изготовить традиционную куклу-оберег финно-угорских народов, а в зоне "Мы за чаем не скучаем!" получится продегустировать различные виды российского чая.

На фестивале национальных культур в Мурманске можно будет познакомиться с традициями и бытом народа саамов. В Челябинской области около 1,5 тыс. человек примут участие в многонациональном хороводе, а в Петрозаводске проведут фестиваль "Марьяне", кульминацией которого станет большой традиционный карельский танец-хоровод крууга на площади Кирова.

В Тюмени откроется выставка "Рецепт народа", в Пятигорске организуют национальные подворья, где каждый сможет попробовать традиционные блюда народов Кавказа, а жителей Камчатки угостят супом из нерпы на корякском празднике "Хололо" в центре Петропавловска-Камчатского. В Новороссийске пройдет гастрономический фестиваль "Хамса" - будут работать рыбные торговые ряды, развернется ярмарка с фермерскими продуктами, пройдут кулинарные мастер-классы.

Также все регионы страны объединит ежегодная акция "Ночь искусств", которая в этом году приурочена к празднованию Дня народного единства. Акция пройдет под девизом "Россия объединяет", а за ее программой с помощью онлайн-трансляций сможет наблюдать каждый россиянин.